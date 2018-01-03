МИД: В Иране украинцам лучше избегать митингов и иметь при себе документы

Граждане Украины, которые находятся в Иране, в связи с распространением протестных акций в этой стране должны проявлять повышенную бдительность и осмотрительность.

Об этом сообщает Консульская служба МИД Украины.

"МИД рекомендует гражданам Украины проявлять повышенную бдительность и осмотрительность, избегать мест массового скопления людей, митингов, шествий и мест религиозного культа", - сказано в рекомендации.

Также в консульской службе отметили, что следует четко выполнять все законные требования и рекомендации сил безопасности и местной власти, быть готовыми к проверке документов и личного контроля представителями правоохранительных органов, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, отслеживать информацию о мерах безопасности в местах пребывания.

В случаях попадания в чрезвычайные ситуации, украинские дипломаты рекомендуют немедленно обращаться в посольство Украины в Иране по телефонам +9821 22397195; +989128436681, адреса электронной почты: emb_ir@mfa.gov.ua, vitalii.zaianchkovskyi@mfa.gov.ua, или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 16 57, электронная почта cons_or@mfa.gov.ua.

По данным МИД в настоящее время протестные акции распространились на иранские города Мешхед, Тегеран, Керманшах, Кум, Шираз, Тебриз, Решт, Исфахан, Хамадан, Сари, Кучан, Сабзевар, Хорамабад, Ахваз.

Как известно, протесты охватили Иран в конце прошлого года. По последним данным, погибли 23 человека, и около 500 были арестованы.

Митинги в Иране начались как выступления против высокой инфляции и повышения цен на основные продукты питания, но быстро превратились в антиправительственные протесты.

Позже десятки тысяч человек вышли на улицы нескольких городов Ирана в поддержку правительства после того, как якобы стихли антиправительственные протесты, переросшие в столкновения.