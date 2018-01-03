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Суд продлил меру пресечения 2 фигурантам дела о "рюкзаках Авакова"

Среда, 3 января 2018, 16:51

Соломенский райсуд Киева продлил меру пресечения в виде личного обязательства для экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на информацию, полученную в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Также суд продлил личное обязательство для руководителя ИТ-компании Turboseo Владимира Литвина.

Мера пресечения продлена еще на 2 месяца.

Соответствующие решения были приняты 28 и 29 декабря.

Как известно, Соломенский районный суд Киева принял решение вернуть загранпаспорт сыну главы МВД Арсена Авакова Александру и снять с него электронный браслет.

Ранее в декабре суд отменил решение об аресте имущества сына Авакова.

7 ноября на Александра Авакова надели электронный браслет.

По делу о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел НАБУ задержало 3 человек: сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ-компанией "Turboseo". Им было объявлено подозрение.

1 ноября суд избрал сыну Авакова Александру меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета.

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Темы: АваковкриминалсудМВД
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