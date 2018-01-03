Тепло и мокро: синоптики сделали прогноз на ближайшие дни

В Украине 4 января влажную и теплую погоду будут определять атмосферные фронты и атлантический воздух.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

По предсказанию синоптиков, в четверг в стране ожидается небольшой дождь, на западе и севере Левобережья – с мокрым снегом. Ночью в западных, днем - в центральных областях местами прогнозируются умеренные осадки. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в течение суток 1-6° тепла, на востоке ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем на юге страны 4-9° тепла.

В Киеве 4 января прогнозируется небольшой дождь; температура в течение суток 3-5° тепла.

5 января в восточных областях Украины, и днем и на крайнем западе страны, прогнозируется небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков.

В Украине, кроме запада и востока, местами туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла, в южных областях до 9° тепла.

В Киеве 5 января без существенных осадков, временами туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла.