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Германия не верит, что американское оружие уладит конфликт в Донбассе

Среда, 3 января 2018, 23:32

Германия скептически относится к тому, что оружие, предоставленное США Украине, поможет разрешить ситуацию на Донбассе.

Об этом сказал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в среду в Киеве.

"Если чего-то там и много, в том регионе, то это оружия. В Германии скептически относятся к тому, что поставки оружия могут помочь решить конфликт", - цитирует его "Интерфакс-Украина".

"Но мы все-таки несколько отдалены от этого конфликта и находимся, как страна, в безопасности, а Украина с точки зрения обороны рассматривает это иначе", - добавил Габриэль.

Как известно, 23 декабря в Госдепе США заявили, что Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".

Общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Ранее Госдеп одобрил коммерческую лицензию, позволяющую экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих и аксессуаров в Украине на сумму 41,5 млн. долл. США.

Украина передавала США весь перечень вооружения, который бы хотела получить. Речь идет о предоставлении средств воздушной разведки, противотанковых систем, систем РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

В Кремле в ответ на решение США успели пригрозить кровопролитием на Донбассе. 

Темы: ГерманияоружиеСША
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