Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Германия надеется, что Рада откажется от попыток ограничить независимость НАБУ

Четверг, 4 января 2018, 02:56

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль полагает, что украинский парламент не вернется к рассмотрению законопроекта, который может ограничить независимость антикоррупционных органов в Украине.

Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Работа независимых антикоррупционных учреждений часто неудобна и вызывает в определенной степени конфликты, но мы считаем, что эта работа очень важна и очень хорошо, что был отозван проект закона, который мог бы ограничить деятельность антикоррупционных учреждений. Мы считаем, что так оно и будет, что рассмотрение этого закона не возобновится", - сказал Габриэль.

Глава германского внешнеполитического ведомства отметил важность роста доверия международных инвесторов к ситуации в Украине.

"Это доверие возникает как раз благодаря внутренним условиям жизни в Украине, прежде всего продолжительной и постоянной борьбе с коррупцией", - добавил он.

Как сообщалось, проект Закона Украины № 7362 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения парламентского контроля" Верховная Рада планировала рассмотреть 7 декабря.

В случае принятия этого документа, антикоррупционные органы попали бы в зависимость от руководства государства, что означало бы сворачивание в Украине антикоррупционной реформы.

Законопроект был внесен в Раду 6 декабря главами фракций БПП и Народный фронт Артуром Герасимовым и Максимом Бурбаком.

Темы: НАБУВерховная РадаГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
НАБУ
"Дело Золотого мандарина": Логвинскому сообщили о подозрении, но заочно
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
НАБУ обыскивает "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Последние новости
18:56
Роман Гринкевич объявлен в розыск, его подозревают по делу о закупках Минобороны
18:31
На Ровенщине экс-директора больницы подозревают в назначении лишних "ковидных" доплат
18:28
НАПК составило протокол за админнарушение на и.о. главы КСУ Головатого
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
17:56
видеоОккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:40
фотоПервой в мире клонированной обезьяне исполнилось два года
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
Все новости...
Реклама: