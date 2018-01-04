Климкин: Российские выборы в Крыму ставят под сомнение их легитимность

Проведение выборов президента России 2018 года в аннексирована Крыму делает их "сомнительными с точки зрения их легитимности".

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил во время встречи с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем.

"Россия перенесла дату своих выборов на годовщину нелегального референдума, состоявшегося на территории Крыма. Это был сознательный шаг. Попытка организовать эти выборы на территории оккупированного Крыма делает их весьма сомнительными с точки зрения их легитимности", - сказал он.

.@PavloKlimkin: #Росія перенесла дату своїх виборів на річницю нелегального референдуму, який відбувся на території #Крим'у - це був свідомий крок. Спроба організувати ці вибори на території окупованого Криму робить їх дуже сумнівними з точки зору їх легітимності. pic.twitter.com/CgNxGNRcFR — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) January 3, 2018

Как известно, выборы президента России назначены на 18 марта 2018 - годовщину аннексии Крыма Россией.

6 декабря президент РФ Владимир Путин объявил об участии в выборах президента в четвертый раз, он пойдет на выборы как самовыдвиженец.