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Адвокат Ноздровской инициировал собственное расследование

Четверг, 4 января 2018, 08:40
Адвокат Ноздровской инициировал собственное расследование

Адвокат убитой Ирины Ноздровской – Виталий Мацелюх заявляет, что инициировал с коллегами собственное расследование.

Об этом он сказал в комментарии Deutsche Welle.

Он не спешит подтверждать версию активистов о том, что к убийству Ноздровской могли быть причастны близкие люди Дмитрия Россошанского, который в 2015 году сбил сестру Ноздровской – Светлану, и ответственности которого как раз и добивалась Ирина.

По словам Мацелюха, он и его коллеги инициировали собственное расследование с привлечением частных детективов, и его предварительные выводы позволяют предположить, что виновными в убийстве Ноздровской могут быть не родственники Россошанского.

"Несмотря на то, что их поведение во время рассмотрения дела по ДТП, в котором погибла Светлана (Ноздровская, - ред.), иначе как нечеловеческим назвать нельзя, может оказаться, что они не причастны к убийству", - отметил адвокат, добавив, что пока не может прокомментировать эту ситуацию подробнее.

Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.

Как сообщили активисты, тело Ноздровской нашли в реке, напротив дома дяди Россошанского, который в 2015 году возглавлял Вышгородский районный суд.

По предварительным данным экспертизы тела правозащитницы Ирины Ноздровской, она умерла от множественных колото-резаных ран.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демыдив насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

В то же время в Вышгородском суде заявили, что судья Сергей Куприенко, который является дядей Россошанского, с мая 2017 освобожден Высшим советом правосудия в связи с подачей заявления об отставке.

Украинская правда

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Темы: убийствоКиевская область
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