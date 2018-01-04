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Расследование крушения МН17: Оператор "Бука" мог перепутать цель

Четверг, 4 января 2018, 12:51
Расследование крушения МН17: Оператор Бука мог перепутать цель

В ходе расследования катастрофы пассажирского самолета рейса МН17 выяснилось, что оператор ракетной установки "Бук" мог и не знать, что стреляет в пассажирский самолет "Малайзийских авиалиний".

Об этом в одной из программ на голландском телевидении рассказывает бывший командир финского батальона "Бук" Эса Келоними, который очень помог в расследовании причин крушения.

По его словам, системой "Бук" управляют 3 человека. Курс обучения в Финляндии длится 1 год, он дает базовый уровень знаний. Чтобы в полной мере освоить навыки управления "Буком", нужно больше времени, а чтобы стать настоящим профессионалом, нужны многие годы учебы.

Как известно, в Донецке была замечена пусковая установка системы "Бук", но, отмечает финский специалист, это лишь одна из составляющих большого комплекса. В его состав также входит мобильный командный пост, который управляет системой, и радар, передающий данные о воздушных объектах на командный пост. Также в составе комплекса есть другие пусковые установки.

По словам Келоними, пусковая установка и сама по себе может осуществить выстрел, но ее оператор "не будет знать, куда стреляет".

"Потому что неизвестно, где находится цель", - пояснил он.

При этом, отмечает эксперт, у пусковой установки есть и свой радар, который отслеживает цель. Однако даже при наличии опытного оператора он не слишком точный, ему трудно отличить военный самолет от пассажирского и вообще определить тип летательного аппарата.

В программе было также озвучено мнение, что действиями оператора управляли из России.

В целом эксперты сошлись во мнении, что применение боевиками пусковой установки "Бук" против украинских самолетов - безответственное решение.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 в Донецкой области.

Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Международная команда расследователей Bellingcat обнародовала доклад, в котором говорится о том, что перевозка установки "Бук", из которой предположительно был сбит самолет рейса MH17, осуществлял отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: MH17Донбассчрезвычайное происшествие
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