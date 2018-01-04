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Защита обжаловала арест "харьковского террориста"

Четверг, 4 января 2018, 15:47

В Апелляционный суд Харьковской области поступила жалоба на меру пресечения Владимиру Безуху, арестованному за захват заложников в отделении "Укрпочты" 30 декабря в Харькове.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

"В суд поступила апелляционная жалоба в интересах подозреваемого. Ее уже назначили к рассмотрению - на 11 января", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как известно, днем ​​30 декабря в Харькове на ул.Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты" с людьми.

Налетчик заявил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить.

Из плена удалось освободить 5 граждан: двух детей 11 и 13 лет, а также трех женщин.

Освобожденный из здания "Укрпочты" подросток Андрей Ремыга рассказал подробности пребывания в заложниках.

По факту событий в Харькове открыто уголовное производство, нарушителю грозит от 7 до 15 лет. Позже в тот же день были освобождены все заложники, а злоумышленник задержан.

31 декабря Киевский районный суд Харькова избрал Безуху меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без определения залога.

Темы: ХарьковтерроризмУкрпочтасударест
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