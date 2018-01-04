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В Чернигове нашли похищенные бюсты Пушкина и Коцюбинского

Четверг, 4 января 2018, 16:14

В Чернигове найдены похищенные в декабре 2017 году бюсты писателей Михаила Коцюбинского и Александра Пушкина.

Об этом сообщил в Facebook заместитель мэра Александр Ломако.

"Украденные памятники М. Коцюбинскому и А. Пушкину найдены. Об этом заявил во время утреннего совещания Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко. Пока идут следственные действия, детали он не стал разглашать", - пишет Ломако.

По его словам, эти памятники никогда не охранялись, ни советской, ни царской властью, ни во время независимости.

Позже вице-мэр распространил на своей странице сообщение с деталями находки:

"Памятники нашли сложенными вместе у центрального парка, в самом центре города... Такое впечатление, что или подбросили, чтобы нашли, или это специально делается, чтобы искусственно нагнетать в обществе ситуацию", - пишет некий Сергей Шумило.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на полицию Черниговской области, тайник с бюстами писателей обнаружен прошлой ночью, они целы.

По словам начальника городского отдела полиции Владимира Реберга, по бюсту Коцюбинского открыто уголовное производство по статьям УК "Кража" и "Надругательство над могилой". Что касается бюста Пушкина, то расследуется дело по статье "Кража".

Полиция пока не разглашает детали, связанные с этими кражами, поскольку идет следствие и "лишний шум вокруг ситуации может только помешать".

Полиция продолжает поиск похитителей.

 

Как известно, в Чернигове 18 декабря похитили бронзовый бюст с могилы украинского писателя Михаила Коцюбинского, а в ночь на 31 декабря неизвестные украли бронзовый бюст Александра Пушкина.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Черниговкриминалкультура
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