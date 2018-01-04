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Геращенко советует полякам различать беженцев и трудовых мигрантов

Четверг, 4 января 2018, 18:21

Статус беженцев в Польше получили значительно меньше украинцев, чем утверждают польские власти.

Так первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко ответила на заявления польских чиновников о сотнях тысяч украинских беженцев.

"Официальные лица должны озвучивать официальные цифры, которые свидетельствуют, что за последнее время статус беженцев в Польше получили около 80 украинцев. Именно столько в Польше беженцев. Другой вопрос – трудовые мигранты", – написала она в Facebook.

"Правда в том, что десятки тысяч украинцев во времена экономического кризиса, спровоцированного в том числе и войной, работают в соседних странах, в том числе и в Польше, усиливая ее экономику, вкладывая свои руки, ум, силы, украинское трудолюбие и искренность в формирование польского ВВП", – добавила Геращенко.

По ее мнению, "было бы честно со стороны польских властей благодарить за это украинцев – трудолюбивых и сильных, желательно во многих сферах, особенно рабочих профессий в Польше".

"Говорить о них как о беженцах – это нонсенс", – подчеркнула парламентарий.

"Также стоит честно признать, что, несмотря на российскую агрессию на Донбассе и в Крыму, сотни тысяч внутренних переселенцев, Украина не создала миграционного кризиса ни для ЕС, ни для РФ-агрессора. Там тоже только пару сотен украинцев получили официальный статус беженцев", – добавила Геращенко.

По ее убеждению, украинской власти и обществу "удалось справиться с вопросом ВПЛ и не создавать миграционных проблем для наших соседей".

"Кстати, именно поэтому мы и получили безвиз, если бы были сотни тысяч беженцев – Украине бы никто его не дал!", – отметила Геращенко.
 
"Украинские заробитчане, трудовые мигранты, которые вынуждены искать заработка в чужих краях – это наша боль, и власти действительно должны приложить все усилия для развития и восстановления экономики, чтобы люди возвращались и работали на родной земле. Над этим мы должны работать в 2018-м", – добавила она.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна приняла у себя 1,5 миллиона украинцев, и большинство из них приехали с территорий, охваченных войной.

А посольство Украины в Польше заявляло, что за 10 месяцев 2017 года польские власти предоставили статус беженца 56 гражданам Украины.

Темы: беженцыПольшаГеращенко Ирина
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