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Volkswagen и Adidas отвергли претензии Украины по деятельности в Крыму

Четверг, 4 января 2018, 19:47

Немецкие концерны Volkswagen и Adidas отвергли претензии к работе своих ритейлеров в аннексированном Россией Крыму.

"Конечно, бренды концерна Volkswagen придерживаются санкций и выполняют принятые решения. Противоположные оценки вызывают у нас недоумение", – ответили в пресс-службе Volkswagen на запрос DW.

Еще более лаконичным был ответ другой немецкой фирмы, упомянутой накануне министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным:

"Adidas в принципе придерживается действующего законодательства", – сообщили в пресс-службе спортивного концерна.

Критика от Климкина прозвучала вечером в среду во время пресс-конференции с его немецким коллегой Зигмаром Габриэлем:

"Сейчас есть, конечно, компании, которые позволяют своим ритейлерам, такие как Volkswagen или Adidas, Крым отнести к территории России. Мы их, безусловно, достанем не только политическими, но и юридическими методами".

В МИД Украины DW пока не объяснили слова министра.

Украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в декабре 2017 года сообщило о выявленных фактах работы немецких компаний в Крыму: почтового оператора DHL Express, а также спортивных концернов Adidas и Puma.

Например, на сайте Adidas указаны адреса официальных магазинов в Крыму. При этом о принадлежности полуострова конкретной стране не указывается.

Министерство в Киеве считает, что это "противоречит политике непризнания", предусмотренной принятой в марте 2014 года резолюцией Генеральной ассамблеи ООН, а также санкциями со стороны Европейского Союза.

В декабря 2017 года ЕС продлил действие экономических санкций в отношении России еще на полгода – до июля 2018-го.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымсанкциианнексиябизнесКлимкин
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