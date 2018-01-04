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ОБСЕ за сутки зафиксировала 131 взрыв на Донбассе

Четверг, 4 января 2018, 22:53
ОБСЕ за сутки зафиксировала 131 взрыв на Донбассе

Наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала 131 взрыв в зоне АТО за период с 19:30 2 января по 19:30 3 января.

Об этом говорится в отчете организации от 4 января.

"Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, в том числе зафиксировав больше взрывов, если сравнивать с предыдущими сутками (около 130 взрывов против 35 соответственно)", - отметили в ОБСЕ.

"Вечером 2 января камера СММ, установленная на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) в подконтрольном правительству г. Марьинка, зафиксировала 17 снарядов, а также 1 осветительную ракету", - говорится в отчете.

"В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав в том числе 1 взрыв, если сравнивать с предыдущими сутками (5 взрывов)", - сообщили наблюдатели.

"В подконтрольном "ДНР" г. Макеевка человек повредил автомобиль СММ. 3 января, находясь в Макеевке, члены патруля Миссии видели двух мужчин, которые, очевидно, были в состоянии опьянения и утверждали, что они являются членами "ДНР", один из мужчин, агрессивно выражаясь, подошел к команде СММ. Вскоре после этого наблюдатели видели, что этот же человек ударил ногой по пластиковой решетке радиатора автомобиля Миссии, который был припаркован в 10-15 м от их позиции, нанеся автомобилю незначительных повреждений. Наблюдатели сразу же покинули этот район", - говорится в отчете.

"СММ зафиксировала боевые бронированные машины и другие признаки наличия техники военного типа в зоне безопасности. В подконтрольных правительству районах наблюдатели видели боевую машину пехоты (БМП-1), которую буксировал военный грузовик в северном направлении вблизи Золотого. 30 декабря беспилотный летательный мини-аппарат СММ зафиксировал наличие бронированного тягача (БТС-4А) возле с. Александрополье", - также отметили в ОБСЕ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОБСЕДонбасс
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