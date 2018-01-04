Дело экс-чиновника продовольственно-зерновой корпорации ушло в суд

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры 4 января направили в суд обвинительный акт в отношении экс-чиновника "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины".



Его подозревают в умышленных служебных коррупционных преступлениях путем злоупотребления служебным положением и принятия обещания неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 364 и ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины), уточняют НАБУ и САП.

По данным следствия, экс-чиновник ПАО "ГПЗКУ" за июль-октябрь 2014 года организовал подготовку и заключение внешнеэкономических контрактов о продаже сельскохозяйственной продукции иностранным субъектам хозяйствования.



За это он планировал получить неправомерную выгоду в размере более 660 тысяч долларов.



Заключенными контрактами государственной компании нанесен ущерб на сумму более 1,6 млрд гривен в виде неоплаты проданной корпорацией сельскохозяйственной продукции в размере более 1,55 млрд грн и в результате занижения цены товара по контрактам на сумму более 45 млн грн.



В случае признания виновности в суде, экс-чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.