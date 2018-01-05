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Экстренное заседание Совбеза ООН из-за протестов в Иране пройдет в пятницу

Пятница, 5 января 2018, 02:17

В пятницу, 5 января, Совет Безопасности ООН проведет заседание, посвященное ситуации в Иране.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что обсуждение массовых протестов в Иране пройдет в открытом режиме.

Как известно, экстренное заседание Совбеза ООН инициировали США.

Как сообщалось, протесты охватили Иран в конце прошлого года. По последним данным, погибли 23 человека.

Митинги в Иране начались как выступления против высокой инфляции и повышения цен на основные продукты питания, но быстро превратились в антиправительственные протесты.

Ранее руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, комментируя протесты, заявил, что враги Ирана объединились, чтобы навредить власти страны.

Председатель тегеранского революционного суда Ходжатолеслам Казанфарабади заявил, что арестованных участников протестов в Иране могут обвинить в "неприязни к Богу", за что их могут приговорить к смертной казни.

Подробнее о предпосылках, возможных причинах и последствиях читайте в экспертной колонке: "Газ, наркотики и возмущение молодежи: что стоит за "началом революции" в Иране".

Ранее также Великобритания, Германия, Швеция, Израиль и Турция выразили обеспокоенность в связи с гибелью людей и призвали иранские власти уважать права человека. Вашингтон настоял на созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН за насилие в Иране.

Свою поддержку официальному Тегерану выразили Сирия и Россия.

Темы: ООНСШАИран
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