Трамп настаивает на строительстве стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что стена вдоль границы с Мексикой поможет прекратить незаконную иммиграцию в страну.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Thank you to the great Republican Senators who showed up to our mtg on immigration reform. We must BUILD THE WALL, stop illegal immigration, end chain migration & cancel the visa lottery. The current system is unsafe & unfair to the great people of our country - time for change!