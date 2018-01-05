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Сутки в АТО: 2 обстрела, 1 боец ​​ВСУ травмирован

Пятница, 5 января 2018, 05:23
Сутки в АТО: 2 обстрела, 1 боец ​​ВСУ травмирован

За прошедшие сутки, 4 января, боевики 2 раза нарушили перемирие  1 военнослужащий ВСУ получил ранение.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников и применяют вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Впервые за последние трое суток нарушен режим перемирия на Луганском направлении. Вечером более 10 мин калибра 120-мм боевики выпустили по оборонным укреплениям сил АТО возле Луганского ",  говорится в заявлении.

На Донецком направлении, в светлое время суток, противник вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия, а также 120-мм минометов возле Верхнеторецкого.

Как известно, боевики нарушили "тишину" после 20 часов перемирия.

Темы: АТОДонбасс
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