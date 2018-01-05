В аннексированном Россией Крыму усиливается давление на крымских татар.

Об этом в эфире "5 канала" заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Количество тех, кого мы относим к политзаключенным, то есть люди, которые лишены свободы и находятся за решеткой или в СИЗО, или уже получили так называемые судебные приговоры, или судебными приговорами они ограничены в передвижении по Крыму – таких людей больше 60 . И я не говорю о тех людях, которые получают огромные денежные штрафы. Их уже несколько сотен ", – подчеркнул Чубаров.

"Количество детей, оставшихся без родителей, так как те пребывают за решеткой, уже превысило сотню. Мы их считаем, потому что они нуждаются в помощи", – добавил он.

Ранее эксперты Крымской правозащитной группы заявили, что с 2014 года, после аннексии Крыма Россией, не менее 70 человек были незаконно лишены свободы в рамках политически мотивированных уголовных дел.