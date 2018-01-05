В МВД объяснили, какие изменения в ПДД уже действуют, а какие еще нет

Изменения в законодательство, направленные на борьбу с нарушениями ПДД, которые одобрил Кабмин, с 1 января не все вступили в действие.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В частности, с 1 января действуют ограничение скорости движения в населенных пунктах до 50 км/ч, а также новый Порядок выдачи удостоверения водителя.

инфографика мвд

Отныне, первое водительское удостоверение в сервисных центрах МВД будет выдаваться на 2 года с правом обмена на постоянное, в случае если в течение 2 лет со дня его выдачи лицом не было совершено 3 и более административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

"Если таких нарушений было не более двух, либо вообще не было – гражданин меняет временное удостоверение на постоянное", - говорится в сообщении.

В то же время новая система штрафов еще не начала действовать, поскольку, как пояснили в МВД, для этого Верховная Рада должна внести соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Как известно, МВД предлагает установить штраф 3400 гривен (сейчас штраф за это правонарушение 510 гривен) за превышение максимально разрешенной скорости движения (более чем 50 км/ч).

За оставление места ДТП предлагается установить штраф 3400 гривен и предусмотреть возможность лишения права управления транспортным средством на срок до 6 месяцев.

В 20 раз предлагается увеличить размер штрафа за управление транспортом без права управления – он составит 10 тысяч 200 гривен, а за повторное нарушение – 40 тысяч 800 гривен.

Лица, лишенные права управления, нарушив закон, будут платить штраф в размере 20 тысяч 400 гривен, а за повторное совершение этого нарушения в течение года – 40 тысяч 800 гривен.

инфографика мвд

Как известно, Кабмин своим постановлением с 1 января 2018 года снизил разрешенную скорость движения в населенных пунктах с 60 до 50 км/ч.

Начальник департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий ранее объяснил, что ограничение скорости до 50 км/ч будет установлено не на всех участках городов и поселков.