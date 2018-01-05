У главы райсовета от БПП хотят забрать мандат. За взятку
Председателя Новониколаевского районного совета Запорожской области Юрия Павленко, задержанного на вымогательстве взятки, исключили из "Блока Петра Порошенко".
Об этом сообщил в Facebook народный депутат от БПП Игорь Артюшенко.
"Конечно, я его исключил со стыдом из наших рядов, о чем сообщил центральному руководству партии", – написал нардеп.
Артюшенко также отметил, что на ближайшем съезде партии Павленко лишат депутатского мандата.
"Свою принципиальную позицию уже довёл руководству правоохранительных органов, чтобы вдруг ни у кого на районном уровне не возникло даже мысли замять это дело", – добавил нардеп.
Юрий Павленко был избран председателем Новониколаевского райсовета в 2015 году, до этого – длительное время работал предпринимателем.
4 января запорожские правоохранители задержали председателя Новониколаевской РГА Запорожской области Викторию Чмелёву и голову Новониколаевской райсовета Юрия Павленко.
По данным поокуратуры, задержанные вымогали и получили от предпринимателя взятку в размере 27 тыс. грн. за выделение 20 га земли под сельскохозяйственное товарное производство сроком на 15 лет.
Кроме того, прокуратура сообщила, что во время личного обыска у Юрия Павленко была обнаружена и изъята часть указанной взятки в размере 7 тыс. грн.