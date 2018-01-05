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У главы райсовета от БПП хотят забрать мандат. За взятку

Пятница, 5 января 2018, 13:40

Председателя Новониколаевского районного совета Запорожской области Юрия Павленко, задержанного на вымогательстве взятки, исключили из "Блока Петра Порошенко".

Об этом сообщил в Facebook народный депутат от БПП Игорь Артюшенко.

"Конечно, я его исключил со стыдом из наших рядов, о чем сообщил центральному руководству партии", – написал нардеп.

Артюшенко также отметил, что на ближайшем съезде партии Павленко лишат депутатского мандата.

"Свою принципиальную позицию уже довёл руководству правоохранительных органов, чтобы вдруг ни у кого на районном уровне не возникло даже мысли замять это дело", – добавил нардеп.

Юрий Павленко был избран председателем Новониколаевского райсовета в 2015 году, до этого – длительное время работал предпринимателем.

4 января запорожские правоохранители задержали председателя Новониколаевской РГА Запорожской области Викторию Чмелёву и голову Новониколаевской райсовета Юрия Павленко.

По данным поокуратуры, задержанные вымогали и получили от предпринимателя взятку в размере 27 тыс. грн. за выделение 20 га земли под сельскохозяйственное товарное производство сроком на 15 лет.

Кроме того, прокуратура сообщила, что во время личного обыска у Юрия Павленко была обнаружена и изъята часть указанной взятки в размере 7 тыс. грн.

Темы: БПП
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