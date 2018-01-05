Боевики обстреливали позиции ВСУ на Донецком направлении

На линии соприкосновения нет полного прекращения огня. В течение дня зафиксировано 2 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 5 января 2018.



"На Донецком направлении, на рассвете, боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли наших защитников вблизи шахты Бутовка, а в полдень выпустили в этом же районе 6 мин калибра 82-мм", - говорится в сообщении.



Отмечается, что украинские военнослужащие не открывали огонь в ответ.



На других участках украинской обороны не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.