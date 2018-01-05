Полиция частично воссоздала маршрут Ноздровской перед убийством

Полиции удалось воссоздать маршрут активистки, юристки Ирины Ноздровской до момента убийства: от ее работы в Киеве – и к месту обнаружения тела.

Об этом 5 января сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передает пресс-служба ведомства.

"Используя технические возможности, было отслежено ее передвижение и примерное время смерти", – говорится в сообщении.

По словам Аброськина, правоохранители рассматривают все связи погибшей, в поле зрения попадают сотни людей, с которыми она была знакома.

"Первоначальный этап, о котором мы можем сообщить общественности, активно отрабатывается. В частности, это осмотр места происшествия, отработка населенных пунктов, расположенных рядом с местом происшествия", – сказал Аброськин.

Первый заместитель Председателя Нацполиции отметил также, что продолжается снятие и отработка информации с камер наружного наблюдения.

Путь передвижения погибшей, по данным правоохранителей, зафиксировали более 30 камер видеонаблюдения, и полиция на данный момент получила доступ не ко всем.

"Эти камеры не являются государственной собственностью, поэтому доступ к каждой из них – только по решению суда", – сообщил Аброськин.

Он добавил, что окончательный вывод будет сделан по окончании комплексной экспертизы.

В то же время, первый заместитель Председателя Нацполиции сообщил, что проверяются различные версии совершения преступления.

В частности, и версия причастности к убийству Дмитрия Россошанского, сбившего насмерть сестру потерпевшей.

"Мы предполагаем, что Ирина все-таки доехала домой. Там ее могли ожидать, или же она ехала вместе с убийцей ", – добавил Вячеслав Аброськин.

Как известно, 1 января в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой полиция объявила 30 декабря.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демыдив насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали, и она сообщала об этом в полицию.

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Активисты сообщали, что тело Ноздровской нашли в реке, напротив дома дяди Россошанского, который в 2015 году возглавлял Вышгородский райсуд.

В Нацполиции заявили, что специальный координационный штаб по делу Ноздровской будет заседать ежедневно.