Полиция частично воссоздала маршрут Ноздровской перед убийством
Полиции удалось воссоздать маршрут активистки, юристки Ирины Ноздровской до момента убийства: от ее работы в Киеве – и к месту обнаружения тела.
Об этом 5 января сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передает пресс-служба ведомства.
"Используя технические возможности, было отслежено ее передвижение и примерное время смерти", – говорится в сообщении.
По словам Аброськина, правоохранители рассматривают все связи погибшей, в поле зрения попадают сотни людей, с которыми она была знакома.
"Первоначальный этап, о котором мы можем сообщить общественности, активно отрабатывается. В частности, это осмотр места происшествия, отработка населенных пунктов, расположенных рядом с местом происшествия", – сказал Аброськин.
Первый заместитель Председателя Нацполиции отметил также, что продолжается снятие и отработка информации с камер наружного наблюдения.
Путь передвижения погибшей, по данным правоохранителей, зафиксировали более 30 камер видеонаблюдения, и полиция на данный момент получила доступ не ко всем.
"Эти камеры не являются государственной собственностью, поэтому доступ к каждой из них – только по решению суда", – сообщил Аброськин.
Он добавил, что окончательный вывод будет сделан по окончании комплексной экспертизы.
В то же время, первый заместитель Председателя Нацполиции сообщил, что проверяются различные версии совершения преступления.
В частности, и версия причастности к убийству Дмитрия Россошанского, сбившего насмерть сестру потерпевшей.
"Мы предполагаем, что Ирина все-таки доехала домой. Там ее могли ожидать, или же она ехала вместе с убийцей ", – добавил Вячеслав Аброськин.
Как известно, 1 января в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой полиция объявила 30 декабря.
Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демыдив насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.
В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.
По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали, и она сообщала об этом в полицию.
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Активисты сообщали, что тело Ноздровской нашли в реке, напротив дома дяди Россошанского, который в 2015 году возглавлял Вышгородский райсуд.
В Нацполиции заявили, что специальный координационный штаб по делу Ноздровской будет заседать ежедневно.