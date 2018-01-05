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КГГА может переехать в новый офис за 370 миллионов долларов

Пятница, 5 января 2018, 18:12
КГГА может переехать в новый офис за 370 миллионов долларов

Киевские горсовет, горгосадминистрация и другие муниципальные и центральные органы власти могут переехать с Крещатика и других помещений в бизнес-центр.

Об этом сообщил гендиректор Киевского инвестиционного агентства Олег Мистюк, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что представители органов власти столицы могут переехать в бизнес-центр с двух 27-этажных башен класса "А" на пересечении проспекта Победы и Воздухофлотского проспекта.

"Переезд позволит консолидировать муниципалитет и освободить центральную часть города от бюрократов с возможным перепрофилированием (здания на Крещатике) на офисы, в том числе, для стартапов, айтишников, малого и среднего бизнеса", - пояснил он в интервью агентству.

Мистюк утверждает, что перевозки 26 департаментов КГГА из центра города позволят продать, реконструировать или сдать в аренду около 160 000 кв. м муниципальной недвижимости в условиях растущего спроса на офисную недвижимость в центре Киева.

"Сейчас владельцем (недостроенного БЦ) является выходец из KDD Group, проект полностью закредитован государственным Укрэксимбанком ... Мы вышли на финальную точку в переговорах с собственником и банком по коммерческим условиям по финансированию достройки здания. Нам не хватает только решение Киевсовета, которое позволит подписать контракт на 370 млн долларов", - отметил Мистюк.

Он добавил, что получено предварительное согласие Министерства финансов закладывать в бюджет министерств соответствующую статью, которая позволяет им арендовать офисы там, где они считают нужным.

"Мы, со своей стороны, сделаем дисконт в нашей новой постройке. Уже есть предварительная коммуникация с несколькими министерствами, что они предпочли бы сидеть в бизнес-центре класса "А" и эффективно взаимодействовать между собой", - сказал гендиректор КИА.

Мистюк сообщил, что общая площадь нового здания составляет 260 тыс. кв. м, арендная - 179 тыс. кв. м, тогда как потребности муниципалитета оцениваются в 40 000 кв. м.

По его словам, некоторые из министерств уже выразили желание работать в бизнес-центре вне центра столицы.

"Город является одним из лучших заемщиков, Укрэксимбанк очень заинтересован в таком сценарии решения проблемы недостроев: ведь город не только подберет под себя объект, но и решит вопрос с наполняемостью", - отметил гендиректор КИА.

По его оценкам, в общем город владеет около 10,5 млн кв. м недвижимости, из которых значительная часть - социальные объекты (больницы, школы, садики), однако около 1-2 млн кв. м могут быть освобождены.

 
www.akustik.ua
 
www.akustik.ua



Как сообщало агентство, в мае 2012 года KDD Group, которая оказалась в финансовом затруднении, заключила соглашение о продаже американской Cimbrorum Holdings LLC за 202,4 млн долларов проекта офисно-гостиничного комплекса Sky Towers в центре Киева и жилкомплекса "Зазимье". Из этой суммы KDD получит средствами 12 млн долларов, остальную сумму составили обязательства, в частности 168,4 млн долларов государственному Укрэксимбанку. Тогда банк увеличил кредитную линию для достройки Sky Towers в 193 млн долларов, а заемщиком было ООО "Агентство офисного строительства".

Согласно госреестру, ее бенефициаром является австралиец Дэвид Израэл. Строительство осуществлялось до 2015 года, однако достигло 27 этажей по проектных 47, после чего было остановлено.

В конце 2016 года в балансе ООО объем незавершенного строительства оценивался в 2,34 млдр грн, а всего основные средства - в 4,42 млрд грн.

Темы: КГГАКиев
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