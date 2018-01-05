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Cущенко и других политзаключенных будут обменивать по одному - Фейгин

Пятница, 5 января 2018, 19:02

Журналиста Романа Сущенко и других украинских политзаключенных в России будут обменивать не по списку, а в индивидуальном порядке.

Об этом заявил адвокат Марк Фейгин, передает "Радио Свобода".

"Путин не будет менять украинских граждан (находящихся в России) по списку. Это более ценный ресурс, чем обмен пленных ВСУ на боевиков. Он (Путин) будет пытаться менять их по одному", - сказал Фейгин.

Кроме того, адвокат рассказал о состоянии здоровья Сущенко.

"Относительно того, как он (Сущенко) себя чувствует, то никаких проблем у него нет. А вот ситуация перед судом, мы завершаем знакомиться с делом, оно накручивается очень сильно. Обвинению очень важно получить доказательства, конечно формальные доказательства, что Сущенко сотрудник украинских спецслужб. Мне кажется, что Шаройко или еще кого-то они будут использовать", - отметил адвокат.

Он надеется, что украинские дипломаты смогут договориться с Беларусью, чтобы Павла Шаройко, которого задержали в Беларуси, не доставляли в суд в Москве и он не свидетельствовал против Сущенко.

Как известно, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему предъявили обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

Ранее Фейгин заявлял, что украинского журналиста Павла Шаройко, которого белорусские спецслужбы задержали и обвиняют в шпионаже, могут использовать в РФ по делу против журналиста Романа Сущенко.

Темы: СущенкоРосcияполитзаключенные
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