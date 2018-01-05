Cущенко и других политзаключенных будут обменивать по одному - Фейгин





Об этом заявил адвокат Марк Фейгин, передает " Радио Свобода ".

"Путин не будет менять украинских граждан (находящихся в России) по списку. Это более ценный ресурс, чем обмен пленных ВСУ на боевиков. Он (Путин) будет пытаться менять их по одному", - сказал Фейгин.





Кроме того, адвокат рассказал о состоянии здоровья Сущенко.





"Относительно того, как он (Сущенко) себя чувствует, то никаких проблем у него нет. А вот ситуация перед судом, мы завершаем знакомиться с делом, оно накручивается очень сильно. Обвинению очень важно получить доказательства, конечно формальные доказательства, что Сущенко сотрудник украинских

спецслужб. Мне кажется, что Шаройко или еще кого-то они будут использовать", - отметил адвокат.





Он надеется, что украинские дипломаты смогут договориться с Беларусью, чтобы Павла Шаройко, которого задержали в Беларуси, не доставляли в суд в Москве и он не свидетельствовал против Сущенко.





Как известно,