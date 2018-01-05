Cущенко и других политзаключенных будут обменивать по одному - Фейгин

Журналиста Романа Сущенко и других украинских политзаключенных в России будут обменивать не по списку, а в индивидуальном порядке.
Об этом заявил адвокат Марк Фейгин, передает "Радио Свобода".
"Путин не будет менять украинских граждан (находящихся в России) по списку. Это более ценный ресурс, чем обмен пленных ВСУ на боевиков. Он (Путин) будет пытаться менять их по одному", - сказал Фейгин.
Кроме того, адвокат рассказал о состоянии здоровья Сущенко.
"Относительно того, как он (Сущенко) себя чувствует, то никаких проблем у него нет. А вот ситуация перед судом, мы завершаем знакомиться с делом, оно накручивается очень сильно. Обвинению очень важно получить доказательства, конечно формальные доказательства, что Сущенко сотрудник украинских спецслужб. Мне кажется, что Шаройко или еще кого-то они будут использовать", - отметил адвокат.
Он надеется, что украинские дипломаты смогут договориться с Беларусью, чтобы Павла Шаройко, которого задержали в Беларуси, не доставляли в суд в Москве и он не свидетельствовал против Сущенко.
Как известно, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.
7 октября ему предъявили обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.
Ранее Фейгин заявлял, что украинского журналиста Павла Шаройко, которого белорусские спецслужбы задержали и обвиняют в шпионаже, могут использовать в РФ по делу против журналиста Романа Сущенко.