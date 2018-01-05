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На Рождество более 18 тысяч правоохранителей будут охранять безопасность возле храмов

Пятница, 5 января 2018, 21:22

На Рождество безопасность и порядок возле храмов будут обеспечивать более 18 000 правоохранителей - полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.

Об этом УП сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

Он отметил, что среди полицейских будут взрывотехники и кинологи.

Кроме того, в рождественскую ночь улицы населенных пунктов и автодороги дополнительно будут патрулировать более 6000 полицейских и военнослужащих НГУ.

По впереди данным, в праздничных богослужениях по случаю Рождества примут участие почти 5 миллионов граждан.

Наиболее массовые мероприятия пройдут во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

Ранее полицейские обследовали известные храмовые сооружения на наличие взрывоопасных предметов.

Украинская правда

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Темы: полицияпразднованияцерковь
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