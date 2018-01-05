На Рождество более 18 тысяч правоохранителей будут охранять безопасность возле храмов

На Рождество безопасность и порядок возле храмов будут обеспечивать более 18 000 правоохранителей - полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.

Об этом УП сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.



Он отметил, что среди полицейских будут взрывотехники и кинологи.



Кроме того, в рождественскую ночь улицы населенных пунктов и автодороги дополнительно будут патрулировать более 6000 полицейских и военнослужащих НГУ.



По впереди данным, в праздничных богослужениях по случаю Рождества примут участие почти 5 миллионов граждан.



Наиболее массовые мероприятия пройдут во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.



Ранее полицейские обследовали известные храмовые сооружения на наличие взрывоопасных предметов.



Украинская правда