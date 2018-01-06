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В армию РФ незаконно призвали около 5 тысяч крымчан – правозащитница

Суббота, 6 января 2018, 00:50
В армию РФ незаконно призвали около 5 тысяч крымчан – правозащитница

По состоянию на конец 2017 года, на срочную службу в российскую армию призвали около 5 тысяч жителей аннексированного Крыма, наблюдается тенденция к увеличению количества призывников.

Об этом заявила член Крымской правозащитной группы Ирина Седова в эфире Радио Крым.Реалии.

"Мы сейчас как раз разрабатываем рекомендации, как действовать в подобных ситуациях. Главная лазейка – не становиться на воинский учет, тогда откроют лишь административное дело. Правда, сделать это сложно, потому что на учет массово ставят и школьников, и студентов. Так, в бывшем ТНУ, нынешнем "Крымском федеральном университете", даже не выдают дипломы без воинского учета", – отметила Седова.

Более того, подчеркнула правозащитница, в соцсетях сотрудники крымских военкоматов находят выехавших на материковую Украину молодых людей и угрожают им розыском.

"В самом Крыму призыв в армию выставляют как праздник, и многие обманываются, а потом страдают от невыносимых условий", – заявила Седова.

Крымская правозащитная группа обратилась к крымчанам с просьбой сообщать о фактах призыва на срочную службу в российскую армию с территории аннексированного полуострова.

После аннексии Крыма российские власти проводят набор крымчан в ряды своей армии. Многие массовые мероприятия на полуострове сопровождаются пропагандой службы в вооруженных силах России.

Крымчан зазывают на службу в российскую армию вопреки международному законодательству и решениям Генассамблеи ООН.

Темы: КрымоккупацияРосcияармия
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