Посол Ирана в ООН заявил, что протесты в стране организованы из-за рубежа

Посол Ирана в Организации Объединенных Наций заявил, что у его правительства есть "твердые доказательства", что протесты в стране "очень четко организованы из-за рубежа".

Об этом он заявил во время заседания Совбеза ООН созванного по инициативе США для обсуждения массовых протестов в Иране, пишет Reuters.

Иранский посол Голамали Хошроу также заявил, что Соединенные Штаты злоупотребляют полномочиями постоянного члена Совета Безопасности, призывая к встрече для обсуждения протестов.

"К сожалению, несмотря на устойчивость некоторых его членов, этот совет позволил себе быть неправомерно вынужденным нынешней администрацией США провести совещание по вопросу, который выходит за рамки ее мандата", - сказал Хошроу.

В свою очередь, американский постпред при ООН Никки Хейли призвала членов Совета Безопасности поддержать "призыв иранского народа" и заявила, что США будут следить за действиями правительства Ирана.

"Если основополагающие принципы нашей Организации хоть что-то значат, мы не будем пособничать в этом преступлении, а будем решать эту ситуацию. Мы предупредили иранский режим, и будем следить за его действиями", - цитирует Хейли Интерфакс-Украина.

Напомним, протесты охватили Иран в конце прошлого года. Сначала они были направлены против экономической политики и роста цен, затем участники акций начали выражать недовольство правительством страны и духовным руководством.

По меньшей мере 20 человек погибли в ходе беспорядков, в том числе протестующие и сотрудник иранских сил безопасности.

Ранее также Великобритания, Германия, Швеция, Израиль и Турция выразили обеспокоенность в связи с гибелью людей и призвали иранские власти уважать права человека. Вашингтон настоял на созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН из-за насилия в Иране.

Свою поддержку официальному Тегерану выразили Сирия и Россия.

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