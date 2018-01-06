АТО: Украина передала оккупантам тела погибших

Украинская сторона передала на временно оккупированную территорию тела погибших для захоронения.

Об этом 6 января сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Отмечается, что передача состоялась в рамках гуманитарного проекта ВСУ "Эвакуация 200" на КПВВ "Станица Луганская".

"Была проведена передача останков тел погибших, вероятно, представителей незаконных вооруженных формирований, которые в сентябре 2017 года были найдены поисковой группой гражданско-военного сотрудничества близ г.Счастье", - отметили в штабе.