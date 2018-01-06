Госуправление делами: За год на госнаграды потратили более 20 миллионов

В 2017 году расходы на изготовление государственных наград составляли 20,450 млн гривен.

Об этом сообщили в Госуправлении делами, пишут "Украинские новости".

"Расходы по бюджетной программе на изготовление государственных наград и памятных знаков в 2017 году составляют 20 450,77 тыс. uривен", - сообщили в Госуправлении.

В частности, в прошлом году было изготовлено 780 орденов, 4,2 тыс. нагрудных знаков к почетным званиям и 350 отличий президента.

Также было произведено 56,7 тыс. знаков отличия президента "За участие в АТО" и 5,5 тыс. знаков отличия президента "За гуманитарное участие в АТО".

Кроме того, в указанную сумму входит изготовление 71,4 тыс. бланков наградных документов и 7 тыс. футляров к наградам.