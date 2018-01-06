В Одесской области "взломали" сайт управления юстиции

Главное территориальное управление юстиции в Одесской области заявило о временном отключении сайта в связи со "взломом".

Об этом говорится в сообщении управления юстиции от 6 января.

"Сообщаем о временном отключении сайта в связи с установлением обстоятельств, которые могли повлечь технические сбои в его работе", - говорится в сообщении.

"В настоящее время при поддержке сотрудников управления СБУ и Причерноморского управления киберполиции ведется работа по установлению причин данного инцидента. В ближайшее время работа сайта будет восстановлена", - отметили в управлении юстиции.

Как пишет "Думская", член "Украинского киберальянса" под ником Sean Brian Townsend сообщил, что атака на сервер управления юстиции была осуществлена из-за уязвимости FileInclusion.

"В результате атаки сотни гигабайтов документов Минюста оказались в открытом доступе. Все диски от C до F были доступны для чтения и записи", - заявил он.

Украинская правда