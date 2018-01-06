В 54-й бригаде ВСУ опровергли заявления "грузинского легиона"

Командование 54 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины опровергло сообщения о якобы выходе "Грузинского легиона" из состава 54-й ОМБр.

Соответствующее заявление размещено 6 января на странице бригады в Facebook.

"Отмечаем, что отдельного подразделения под названием "Грузинский легион" в составе 54 бригады никогда не существовало. Десятки граждан других государств в 2016 году добровольно заключили контракт на прохождение военной службы в ВСУ и добросовестно служат в составе штатных подразделений воинских частей", - заявили в 54 бригаде.

"Несколько десятков таких военнослужащих несут службу в различных подразделениях 54 бригады и имеют официальный статус военнослужащих ВСУ. Сейчас 1 из этих военнослужащих уволился из бригады по семейным обстоятельствам, четверо - уволены с военной службы по другим причинам, остальные иностранные граждане продолжают нести службу в составе бригады на передовых позициях сил АТО", - говорится в заявлении.

Также в 54 ОМБр подчеркнули, что все имущество, которым волонтеры обеспечивали добровольцев и других военнослужащих бригады, должным образом учтено, находится в бригаде и используется по назначению.

Военные отметили "недопустимость попыток использовать в своих меркантильных или политических целях имя 54 ОМБр, учитывая многочисленные попытки дискредитации ВСУ, волонтерского и добровольческого движения".

Ранее в сети появилось заявление "пресс-службы Грузинского легиона", где сообщалось, что 20 декабря "легион" в полном составе покинул 54 бригаду из-за некомпетентности командира Алексея Майстренко и его окружения, а также его незаконных приказов". Данное заявление активно публиковали росСМИ, такие как Lenta.ru, "Вести", "Московский комсомолец" и другие.

Также в "Грузинском легионе" заявили об операции, которая якобы была проведена 16 декабря и во время которой 11 бойцов "легиона" и 25 батальона получили ранения.

Кроме того, в "Легионе" заявили, что командир 54-й бригады и еще один командир забрали у бойцов "легиона" всю амуницию и личные вещи, которые были предоставлены бойцам волонтерами.

"Грузинский легион" был основан в 2014 году как иностранное военное подразделение, которое присоединилось к ВСУ в войне на Донбассе. С 24 февраля 2016 года "легион" находился в составе ВСУ, после чего интегрировался в 25-й батальон "Киевская Русь" 54-й ОМБр (3-я рота).

Украинская правда