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В Москве "заминировали" аэропорт и три вокзала

Суббота, 6 января 2018, 17:54

В Москве в аэропорту Домодедово и на вокзалах - Казанском, Ленинградском и Ярославском - проводилась проверка из-за сообщений об угрозе взрыва.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах города,  эвакуация на "заминированных" объектах на время проверки не проводилась.

"Сообщения об угрозе взрыва в аэропорту Домодедово и трех московских вокзалах оказались ложными. Все здания проверены кинологами. Подозрительные предметы не найдены, угроза не подтвердилась", - отметил источник. 

С 11 сентября, когда в России началась волна ложных минирований, атаке телефонных террористов подверглись почти четыре тысячи объектов, были эвакуированы свыше 2,6 млн человек, отмечает ТАСС.

Темы: Росcиятерроризмвзрыв
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