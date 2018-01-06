В Москве "заминировали" аэропорт и три вокзала

В Москве в аэропорту Домодедово и на вокзалах - Казанском, Ленинградском и Ярославском - проводилась проверка из-за сообщений об угрозе взрыва.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах города, эвакуация на "заминированных" объектах на время проверки не проводилась.