Освобожденный боец рассказал о пытках в плену ОРДЛО

Освобожденный из плена боевиков ОРДО боец батальона "Азов" Евгений Чуднецов рассказал о пытках во время пребывания в заложниках.

В интервью "Громадському радіо" Чуднецов рассказал, что в плен он попал еще в феврале 2015 года возле н.п. Широкино.

По его словам, украинская сторона давала запросы на его обмен за время его пребывания в плену более 10 раз, однако боевики все время этот вопрос откладывали, не объясняя, почему.

"В списках (СБУ - ред.) на передачу я был с самого начала, как только здесь узнали, что я попал в плен. В этих списках меня постоянно передвигали и передвигали, не хотели отдавать. Почему - это надо позвонить Захарченко (главарю боевиков ОРДО - ред.), это они передвигали, а не украинская сторона", - отметил он.

Чуднецов также рассказал, что боевики выбили ему зубы.

"Выбили плоскогубцами, хотели вырвать. Это не искаженная информация. Одни писали, что они у меня сами выпали. В январе у меня зубы еще целы, а в феврале уже нет, они не могли так быстро выпасть", - рассказал Чуднецов.

По его словам, он боевиков не запомнил: "Выдвигать какие-то претензии - к кому? К человеку с узкими глазами в ,алаклаве?".

"Россияне там были. Но не только россияне", - отметил он.

Чуднецов рассказал, что их, как военнопленных, возили под Дебальцево "собирать гильзы от снарядов - чтобы они их потом на металл сдали, может, водки хотели купить".

"Тогда нас охраняли четыре дружественных бурята. Точнее якута", - отметил он.

Он также сообщил, что одному из украинцев удалось бежать из плена от боевиков. Планировалось, что Чуднецов убежит с ним вместе, но тогда его перевели в изолятор временного содержания.

"Его увезли на работу, боевики отвлеклись и он убежал", - рассказал "азовец".

Как известно, 27 декабря украинская сторона в рамках обмена передала боевикам 233 человека, а забрала 73 украинских пленных. Обмен продолжался более 2,5 часов.

Виктор Медведчук, уполномоченный от Украины вести переговоры об обмену пленными, заявил, что 40 человек, которых боевики внесли в списки на обмен, чтобы вернуть в ОРДЛО, были освобождены ранее, а 29 отказались возвращаться на оккупированную территорию.

Обмен заложниками ни происходил уже около 15 месяцев.

30 декабря президент Петр Порошенко заявил, что новый раунд переговоров об освобождении украинских заложников из плена ОРДЛО состоится 10 января.

Украинская правда