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В Сирии от авиаударов росавиации погибли 17 гражданских

Суббота, 6 января 2018, 18:54

Атаки самолетов армии Сирии и российской авиации привели к гибели 17 мирных жителей в Восточной Гуте, которую удерживает сирийская оппозиция.

Как сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, ранения получили не менее 60 человек, пишет DW.

Мощные авиаудары были нанесены по району Хамориа, где погибли 12 человек, среди них - 2 детей.

В Центре мониторинга сообщили, что сирийские и российские самолеты продолжают интенсивную бомбардировку Восточной Гуты, сосредоточившись на нескольких жилых районах, пишет AFP.

С начала 2018 года в Восточной Гуте от авиаударов погибли около 30 гражданских, а с конца декабря количество жертв среди мирных жителей достигло почти 100 человек.

Темы: Сириявойнажертвы
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