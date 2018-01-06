ОБСЕ за сутки зафиксировала 150 взрывов на Донбассе

Наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала 150 взрывов в зоне АТО за период с 19:30 4 января по 19:30 5 января.

Об этом говорится в отчете организации от 6 января.

"В Донецкой области СММ констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, что и за предыдущий отчетный период, зафиксировав, в частности, больше взрывов (почти 150 против примерно 70 соответственно)", - подчеркнули в ОБСЕ.

"В Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда не было зафиксировано ни одного такого нарушения. Со своей позиции в подконтрольном "ЛНР" пгт Калиново наблюдатели слышали 10 выстрелов из стрелкового оружия за 2-4 км к западу", - говорится в отчете.

"СММ зафиксировала боевые бронированные машины, зенитную установку и другие признаки военного присутствия в зоне безопасности. В подконтрольных правительству районах наблюдатели видели 6 неподвижных БМП-1 и 1 зенитную установку (ОУ-23, 23 мм) на бронетранспортере (МТ-ЛБ) вблизи г. Попасная. 4 января СММ зафиксировала легкие военные машины, которые стоявли возле нескольких домов в с. Орехово-Донецкое ", - сообщили наблюдатели.