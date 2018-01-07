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ФБР начало новое расследование против Клинтон - СМИ

Воскресенье, 7 января 2018, 00:20
ФБР начало новое расследование против Клинтон - СМИ

Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало очередное расследование в отношении экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон и ее фонда Clinton Foundation.

Об этом пишет издание The Hill со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах и допрошенного свидетеля.

Сообщается, что следователи заинтересовались возможным получением организацией Клинтон средств от любых спонсоров в ответ на политические уступки во время ее пребывания в должности госсекретаря.

По информации The Hill, ФБР хочет проверить, не обещали ли доноры ее фонда вливания средств в обмен на достижение определенных правительственных целей.

Издание пишет, что в рамках расследования агенты ФБР уже допросили как минимум одного свидетеля, а в ближайшие недели намерены принять дополнительные меры.

В самом фонде Клинтон пока никак не комментируют информацию о начале расследования.

Как известно, ранее экс-глава Национального комитета Демократической партии США Донна Бразил обвинила экс-кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон во внутренней коррупции в партии.

Как сообщалось, ФБР ведет следствие по делу электронной почты Хиллари Клинтон.

В 2009-2013 годах она не пользовалась служебной электронной почтой.

Клинтон уверяла, что ее электронная почта, которая хранилась на cервере, установленном в ее доме в штате Нью-Йорк, надежно защищена от кибератак. Кроме того, по утверждению Клинтон, она не посылала никаких секретных документов, поэтому нарушения безопасности данных, по ее мнению, не было.

После резкой критики Клинтон решила передать правоохранителям свой личный сервер, на котором хранилась ее почта во время работы госсекретарем.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАКлинтон
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