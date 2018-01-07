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Опрос: каждый пятый украинец опасается, что 2018 год будет плохим для страны

Воскресенье, 7 января 2018, 04:02

Каждый пятый житель страны (22%) ожидает, что 2018 будет для Украины трудным и плохим.

Об этом свидетельствуют данные опроса Research & Branding Group, пишет ZN.UA.

По результатам исследования, 24% украинцев ожидают, что 2018 год для страны будет удачным и хорошим.

37% считают, что этот год будет для Украины неоднозначным  в чем-то трудным, а в чем-то удачным.

 

Исследование проводила компания Research & Branding Group с 4 по 14 декабря 2017 среди 1801 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и ОРДЛО.

Ошибка выборки составляет 2,4% при уровне доверительной вероятности Р=0,95.

Как свидетельствуют данные опроса, более половины украинцев (54%) считают 2017 для себя и своих семей в чем-то трудным, а в чем-то удачным.

Темы: Украинаопроссоциология
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