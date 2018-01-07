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Украинцы празднуют Рождество по восточному обряду

Воскресенье, 7 января 2018, 08:10
Украинцы празднуют Рождество по восточному обряду

Украинские христиане восточного обряда в воскресенье празднуют Рождество по юлианскому календарю.

Рождество 7 января празднуют православные церкви, греко-католическая церковь, Армянская апостольская церковь, некоторые группы протестантов, коптская церковь, а также большинство украинских евангельских христиан.

В этот день совершается праздничная литургия. Неотъемлемыми атрибутами праздника являются колядки и вертеп.

Также христиане собираются семьями за праздничным столом и приветствуют: "Христос родился! Славим его!".

Этот день в Украине является официальным выходным.

Как известно, на Рождество в Украине ожидают снежные лавины, туман и подъем воды в реках.

В прошлом году Верховная Рада приняла решение сделать выходным днем ​​25 декабря - в этот день празднуют Рождество Христово по григорианскому календарю.

Украинская правда

Темы: празднования
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