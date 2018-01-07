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Госбанки не получат наказание за возможный сговор - СМИ

Воскресенье, 7 января 2018, 10:53
Госбанки не получат наказание за возможный сговор - СМИ

АМКУ вынес "вердикт" по итогам почти годового расследования возможного сговора госбанков.

Об этом сообщает Finclub, передает "Экономическая правда".

Антимонопольный комитет на заседании 28 декабря одобрил рекомендации Министерству финансов по развитию конкуренции на рынке банковских услуг.

Ни санкций, ни наказаний не будет.

"Рекомендации предоставлены по результатам исследования функционирования рынка банковских услуг в контексте увеличения количества банков государственного сектора и роста доли указанных банков в отдельных сегментах рынка банковских услуг", - сообщили в АМКУ.

АМКУ не сообщил, выявил ли он доказательства сговора и злоупотребления монопольным положением госбанков, а сообщил лишь о причинах, которые делают возможными "согласованные" действия.

"Антимонопольный комитет рекомендовал Министерству финансов с целью недопущения искажения конкуренции на рынке банковских услуг принять меры по обеспечению условий назначения председателей и членов наблюдательных советов государственного банка и банка с государственной долей, которые делают невозможным осуществление ими согласованного поведения или решающего влияния на рынок", - рассказали в Антимонопольном комитете.

Эти рекомендации являются обязательными для рассмотрения Минфина.

"О результатах рассмотрения рекомендаций Министерство финансов обязано сообщить Антимонопольному комитету в 30-дневный срок со дня их получения", - отметили в ведомстве.

У Ощадбанка и Укрэксимбанка, которые на 100% принадлежат правительству, нет дееспособных набсоветов. Законопроект, который должен устранить политическое влияние на госбанки, до сих пор не принят парламентом.

У Приватбанка и Укргазбанка есть работоспособные набсоветы, в которых, к тому же, есть независимые директора.

Как сообщалось, 20 февраля 2017 года три госбанка - Приватбанк, Ощадбанк и Укргазбанк - одновременно снизили ставки по депозитам.

За две недели до этого глава Приватбанка Александр Шлапак заявил, что госбанки планируют "договориться и по вопросам процентной политики, и о возможном разделении рынка".

Уже 24 февраля Антимонопольный комитет направил запросы о предоставлении информации в три профессиональных объединения участников рынка банковских услуг и банки.

Читайте таке материал "Экономической правды": "Что будет с Ощадбанком, Приватбанком и Укргазбанком до 2022 года. Проект стратегии"

Темы: банкиМинфин
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