Грузовик в Запорожье врезалась в скорую с пациентом, проехав на красный

В воскресенье на центральном проспекте Запорожья столкнулись грузовик "АТБ" и скорая помощь, которая везла пациента в больницу.

Об этом сообщил председатель профсоюза медиков Анатолий Сидоренко, передает "061.ua".

В воскресенье в 1:35 его коллеги-медики везли пациента в больницу. По словам Сидоренко, грузовик столкнулся со скорой, проехав на красный свет.

В то же время, пресс-офицер патрульной полиции Юлия Шеймухова рассказала, что авария случилась на перекрестке проспекта Соборного и проспекта Металлургов.

В автомобиль скорой медицинской помощи Peugeot Boxer врезался грузовик МАН. Водитель, младшая медсестра, фельдшер и пациент получили телесные повреждения различной тяжести - их забрали в больницу.