Погода: В понедельник в стране станет холоднее, на западе - осадки
Воскресенье, 7 января 2018, 15:48
В понедельник в Украине похолодает, на западе - ожидается дождь со снегом.
Об этом сообщается на сайте "Укргидрометцентра".
На севере, востоке и в центре страны температура воздуха будет -2...+5 днем и -4...+3 ночью. Будет небольшая облачность, ветер - 5-10 м/с. Снег с дождем ожидается только на Винниччине.
На юге будет теплее: +5...+8 днем и 3...+5 ночью. Тоже без осадков и с небольшой облачностью. Ветер - 5-10 м/с.
На западе ожидается температура воздуха -1...+8 днем и -3...+3 ночью. Во Львовской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях ожидается дождь со снегом. В других западных регионах будет облачно. Ветер - 5-10 м/с.
Украинская правда