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Погода: В понедельник в стране станет холоднее, на западе - осадки

Воскресенье, 7 января 2018, 15:48
Погода: В понедельник в стране станет холоднее, на западе - осадки

В понедельник в Украине похолодает, на западе - ожидается дождь со снегом.

Об этом сообщается на сайте "Укргидрометцентра".

На севере, востоке и в центре страны температура воздуха будет -2...+5 днем ​​и -4...+3 ночью. Будет небольшая облачность, ветер - 5-10 м/с. Снег с дождем ожидается только на Винниччине.

 

На юге будет теплее: +5...+8 днем ​​и  3...+5 ночью. Тоже без осадков и с небольшой облачностью. Ветер - 5-10 м/с.

На западе ожидается температура воздуха -1...+8 днем ​​и -3...+3 ночью. Во Львовской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях ожидается дождь со снегом. В других западных регионах будет облачно. Ветер - 5-10 м/с.

Украинская правда

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