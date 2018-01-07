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Пограничники рассказали, на какую сумму взяток отказались в 2017 году

Воскресенье, 7 января 2018, 17:52
Пограничники рассказали, на какую сумму взяток отказались в 2017 году

В прошлом году пограничники оформили и отправили в полицию тысячу сообщений о предложении, обещание или предоставление взятки сотрудникам на общую сумму более 1 миллиона гривен.

Об этом сообщили на сайте Госпогранслужбы.

"В прошлом году сотрудники Госпогранслужбы оформили и направили в Нацполицию более тысячи сообщений для внесения в ЕРДР сведений об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая сумма предложенных пограничникам взяток составляет более 1 миллиона гривен.

Украинская правда

Темы: Пограничная службавзятка
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