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Дочь убитой правозащитницы Ноздровской: Дело должен контролировать народ

Воскресенье, 7 января 2018, 21:57
Дочь убитой правозащитницы Ноздровской: Дело должен контролировать народ
FB/ИРИНА НОЗДРОВСКАЯ

Дочь недавно убитой под Киевом правозащитницы Ирины Нозровской Анастасия убеждена, что дело о смерти ее матери должен контролировать народ.

Об этом она сказала в комментарии "Голосу Америки".

Анастасия надеется, что давление людей на власть не даст правоохранителям спустить на тормозах расследование убийства ее матери.

"Мне кажется, что это дело должен контролировать народ. Когда люди обращают на это внимание и требуют справедливости, то чиновники боятся и решают эти вопросы", - убеждена она.

Также она сказала, что сомневается в качестве расследование убийства матери и в правоохранительной системе в целом.

"Мама всегда с ними боролась, требовала справедливости и законных решений. Она неоднократно обращалась за помощью ко всем этим следователей. Мама всегда с ними боролась, поэтому они не вызывают у меня доверия. И если бы дело не получило такой резонанс, то они бы и дальше занимались бездеятельностью", - подчеркнула Анастасия.

Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.

По данным полиции и предварительным данным экспертизы тела Ноздровской, она погибла от множественных колото-резаных ран.

Первый замглавы МВД Сергей Яровой заявил, что к раскрытию убийства Ноздровской будут привлечены лучшие специалисты розыска и уголовного блока.

Ирина Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Россошанский все еще может выйти на свободу по амнистии.

По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали и она сообщала об этом в полицию.

Национальная полиция воссоздала маршрут от работы к метро "Героев Днепра" Ноздровской и отрабатывает 4 версии. Также правоохранители говорят, что пока не имеют ни одного свидетеля.

Читайте также материал УП "Дело Ноздровской. Кто желал смерти правозащитнице"

Темы: убийствополиция
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