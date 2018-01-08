Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЦРУ: Россия пытается подорвать выборы в США в 2018 году

Понедельник, 8 января 2018, 00:21

Россия и другие пытаются подорвать выборы в Соединенных Штатах Америки, следующие крупные выборы состоятся в ноябре, когда республиканцы попытаются сохранить контроль над Конгрессом.

Об этом рассказал Глава Центрального разведывательного управления Майк Помпео в эфире телеканала CBS, передает Reuters.

Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентские выборы в 2016 году, пытаясь помочь президенту Дональду Трампу победить, отчасти, взломав и опубликовав электронные письма, дискредитирующие кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, и распространяя пропаганду в социальных сетях.

Директор ЦРУ Майк Помпео сказал CBS, что российское вмешательство началось давно и продолжается. На вопрос, пытается ли Москва в настоящее время подорвать выборы в США, Помпео ответил: "Да, сэр, на протяжении десятилетий".

"Да, меня продолжают беспокоить не только российские попытки, но и другие", - сказал Помпео, не уточняя подробностей. "У нас много врагов, которые хотят подорвать западную демократию".

При этом Помпео заявил, что ЦРУ играет важную роль как часть команды национальной безопасности для обеспечения демократичности и безопасности выборов в США.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать это. Поэтому мы будем работать против россиян или кого-либо еще, кто угрожает этому самому результату", - сказал он.

Москва отрицает какое-либо вмешательство в выборы в США в 2016 году.

Специальный советник ФБР Роберт Моллер расследует российские попытки повлиять на исход выборов. Двое соратников президента США Дональда Трампа -бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн и помощник кампании Джордж Пападопулос, признали себя виновными в том, что лгали агентам ФБР в ходе расследования.

Трамп также отрицает сговор с Россией.

Темы: СШАРосcияпропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Роман Гринкевич объявлен в розыск, его подозревают по делу о закупках Минобороны

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Все новости...
США
Палата представителей США согласовала бюджет с $300 млн для Украины
Эстония экстрадировала в США российского контрабандиста западного оружия
Когда Украина применит кассетные снаряды: в США говорят, что РФ узнает об этом первой
Последние новости
19:23
Журналисты нашли у Полтавского депутата Корецкого работающий бизнес в России
19:16
МИД Франции опроверг заявление России о якобы "убитых французских наемниках" в Украине
19:10
В ближайшие недели Франция передаст Украине 6 САУ "Caesar"
19:06
В РФ признали невозможность остановить конфискацию замороженных на Западе резервов
18:56
Роман Гринкевич объявлен в розыск, его подозревают по делу о закупках Минобороны
18:31
На Ровенщине экс-директора больницы подозревают в назначении лишних "ковидных" доплат
18:28
НАПК составило протокол за админнарушение на и.о. главы КСУ Головатого
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
Все новости...
Реклама: