Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: В январе состоится встреча высшего военного руководства РФ и НАТО

Понедельник, 8 января 2018, 03:29

В январе этого года в Азербайджане должна состояться встреча главы Генштаба российских ВС Валерия Герасимова и главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертиса Скапарротти.

Об этом, ссылаясь на неназванных американских и европейских чиновников, пишет издание BuzzFeed.

"Позже в этом месяце генерал армии Кертис Скапарротти, Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами Европы, встретится с Валерием Герасимовым - главой генерального штаба России генералом армии Вооруженных сил, в Баку, Азербайджан, по данным американских и европейских официальных лиц", - пишет издание.

Сообщается также о других запланированных на начало года встречах между представителями правительства США и РФ.

Так, по данным издания, в январе и феврале должны состояться переговоры о кризисе в Украине между Владиславом Сурковым, одним из главных помощников Владимира Путина и специальным посланником США Куртом Волкером.

Проблемы в американо-российских отношениях обсудят заместитель госсекретаря США Том Шеннон и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Сообщается, что переговоры будут касаться Договора о ядерных вооружениях средней дальности (РСМД).

Издание отмечает, что это будет первая встреча между высшим военным руководством НАТО и его российским коллегой после аннексии Крыма.

Темы: НАТОРосcияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Роман Гринкевич объявлен в розыск, его подозревают по делу о закупках Минобороны

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Все новости...
НАТО
Вучич попросил, чтобы НАТО защитил сербов в Косово
Генсек НАТО отреагировал на отказ РФ от "зерновой сделки"
War Speeches. Россия не в восторге от результатов Вильнюсского саммита и хочет гарантий своей безопасности
Последние новости
19:23
Журналисты нашли у Полтавского депутата Корецкого работающий бизнес в России
19:16
МИД Франции опроверг заявление России о якобы "убитых французских наемниках" в Украине
19:10
В ближайшие недели Франция передаст Украине 6 САУ "Caesar"
19:06
В РФ признали невозможность остановить конфискацию замороженных на Западе резервов
18:56
Роман Гринкевич объявлен в розыск, его подозревают по делу о закупках Минобороны
18:31
На Ровенщине экс-директора больницы подозревают в назначении лишних "ковидных" доплат
18:28
НАПК составило протокол за админнарушение на и.о. главы КСУ Головатого
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
Все новости...
Реклама: