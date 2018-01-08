Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На КПВВ "Майорское" задержан иностранец с большой суммой наличных

Понедельник, 8 января 2018, 04:00

На контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" задержан иностранец с большой суммой наличных денег.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Сообщается, что иностранец, гражданин Грузии, следовал из неподконтрольной Украине территории.

"Пограничники Краматорского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили 140 тысяч гривен и 10 тысяч долларов США. Иностранец скрыл их среди личных вещей, которые были в автомобиле", - сообщили в ГПСУ.

Гражданин и обнаруженные деньги переданы сотрудникам Национальной полиции.

Темы: Донбассконтрабанда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Роман Гринкевич объявлен в розыск, его подозревают по делу о закупках Минобороны

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
19:23
Журналисты нашли у Полтавского депутата Корецкого работающий бизнес в России
19:16
МИД Франции опроверг заявление России о якобы "убитых французских наемниках" в Украине
19:10
В ближайшие недели Франция передаст Украине 6 САУ "Caesar"
19:06
В РФ признали невозможность остановить конфискацию замороженных на Западе резервов
18:56
Роман Гринкевич объявлен в розыск, его подозревают по делу о закупках Минобороны
18:31
На Ровенщине экс-директора больницы подозревают в назначении лишних "ковидных" доплат
18:28
НАПК составило протокол за админнарушение на и.о. главы КСУ Головатого
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
Все новости...
Реклама: