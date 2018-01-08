Стали известны победители престижной кинопремии "Золотой глобус"

В Лос-Анджелесе провели церемонию награждения победителей одной из самых престижных кинопремий "Золотой глобус".

Об этом сообщается на официальном сайте кинопремии.

Это было юбилейное, 75-е награждение.

Лучшей драмой признали "Три билборды вне Эббинг, Миссури" Мартина Макдонаха.

Лучшим драматическим сериалом стал "Рассказ служанки", а Элизабет Мосс, которая сыграла там главную роль, стала лучшей актрисой драматического сериала.

Лучшим режиссером признали Гильермо дель Торо за его драму "Форма воды".

Лучшим драматическим актером стал Гари Олдман за роль в фильме "Темные времена", а лучший комедийный актер - Джеймс Франко. Он сыграл главную роль в "Горе-артисте".

Лучшей драматической актрисой признали Фрэнсис МакДорманд за "Три билборды вне Эббинг, Миссури", а лучше всех главную комедийную роль сыграла Сирша Ронан в "Леди Берд".

Лучшим анимационным фильмом признали "Тайну Коко" от студии Pixar, а лучшим фильмом на иностранном языке - немецкую драму "На грани".

Украинская правда