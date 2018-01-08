Стали известны победители престижной кинопремии "Золотой глобус"
В Лос-Анджелесе провели церемонию награждения победителей одной из самых престижных кинопремий "Золотой глобус".
Об этом сообщается на официальном сайте кинопремии.
Это было юбилейное, 75-е награждение.
Лучшей драмой признали "Три билборды вне Эббинг, Миссури" Мартина Макдонаха.
Лучшим драматическим сериалом стал "Рассказ служанки", а Элизабет Мосс, которая сыграла там главную роль, стала лучшей актрисой драматического сериала.
Лучшим режиссером признали Гильермо дель Торо за его драму "Форма воды".
Congratulations to winner of Best Director - Motion Picture, @RealGDT for @shapeofwater! #GoldenGlobes pic.twitter.com/q7LFbCCZ2e— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2018
Лучшим драматическим актером стал Гари Олдман за роль в фильме "Темные времена", а лучший комедийный актер - Джеймс Франко. Он сыграл главную роль в "Горе-артисте".
Лучшей драматической актрисой признали Фрэнсис МакДорманд за "Три билборды вне Эббинг, Миссури", а лучше всех главную комедийную роль сыграла Сирша Ронан в "Леди Берд".
Лучшим анимационным фильмом признали "Тайну Коко" от студии Pixar, а лучшим фильмом на иностранном языке - немецкую драму "На грани".
Украинская правда