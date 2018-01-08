Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Стали известны победители престижной кинопремии "Золотой глобус"

Понедельник, 8 января 2018, 09:07

В Лос-Анджелесе провели церемонию награждения победителей одной из самых престижных кинопремий "Золотой глобус".

Об этом сообщается на официальном сайте кинопремии.

Это было юбилейное, 75-е награждение.

Лучшей драмой признали  "Три билборды вне Эббинг, Миссури" Мартина Макдонаха.

Лучшим драматическим сериалом стал "Рассказ служанки", а Элизабет Мосс, которая сыграла там главную роль, стала лучшей актрисой драматического сериала.

Лучшим режиссером признали Гильермо дель Торо за его драму "Форма воды".

Лучшим драматическим актером стал Гари Олдман за роль в фильме "Темные времена", а лучший комедийный актер - Джеймс Франко. Он сыграл главную роль в "Горе-артисте".

Лучшей драматической актрисой признали Фрэнсис МакДорманд за "Три билборды вне Эббинг, Миссури", а лучше всех главную комедийную роль сыграла Сирша Ронан в "Леди Берд".

Лучшим анимационным фильмом признали "Тайну Коко" от студии Pixar, а лучшим фильмом на иностранном языке - немецкую драму "На грани".

Украинская правда

Темы: кино
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Роман Гринкевич объявлен в розыск, его подозревают по делу о закупках Минобороны

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Все новости...
кино
Фукусима, захват самолета, подкаст с убийцей: подборка сериалов июля
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Кинофестиваль Миколайчук OPEN назвал победителей
Последние новости
19:23
Журналисты нашли у Полтавского депутата Корецкого работающий бизнес в России
19:16
МИД Франции опроверг заявление России о якобы "убитых французских наемниках" в Украине
19:10
В ближайшие недели Франция передаст Украине 6 САУ "Caesar"
19:06
В РФ признали невозможность остановить конфискацию замороженных на Западе резервов
18:56
Роман Гринкевич объявлен в розыск, его подозревают по делу о закупках Минобороны
18:31
На Ровенщине экс-директора больницы подозревают в назначении лишних "ковидных" доплат
18:28
НАПК составило протокол за админнарушение на и.о. главы КСУ Головатого
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
Все новости...
Реклама: