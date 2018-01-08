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Военные руководители НАТО и России встретятся впервые после аннексии Крыма - СМИ

Понедельник, 8 января 2018, 10:07
Военные руководители НАТО и России встретятся впервые после аннексии Крыма - СМИ

Вашингтон начинает 2018 год с масштабной активизации взаимодействия с Россией, в частности с  ряда встреч на высоком уровне.

Об этом говорится в статье, размещенной в американском изданииBuzzFeed News.

В частности, речь идет о возможности первой с начала российской агрессии на востоке Украины встречи между Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Куртисом Скапарротти и руководителем генштаба российской армии Валерием Герасимовым. Встреча должна состояться в этом месяце.

Напомним, что в самой НАТО нет консенсуса относительно возобновления диалога с Россией. В частности, ранее против этого категорически выступал президент Польши Анжей Дуда. "Чтобы состоялась такая встреча, должна произойти одна вещь: должно восстановиться международное право", - подчеркнул он во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в июле 2016 года.

По данным BuzzFeed News, на январь-февраль также намечена очередная встреча между помощником Путина Владиславом Сурковым и специальным посланником Белого дома по Украине Куртом Волкером.

Европейская правда

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