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В НАТО заявляют об основаниях для переговоров с военным руководством РФ

Понедельник, 8 января 2018, 15:53
В НАТО заявляют об основаниях для переговоров с военным руководством РФ

В штаб-квартире Североатлантического альянса и в командовании Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе заявили, что возобновление переговоров с военным руководством России не противоречит политике Альянса в отношении РФ.

Об этом представители названных структур заявили в комментарии "Европейской правде".

В командовании не опровергли, но и не подтвердили информацию о якобы запланированной на январь встрече между командующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Куртисом Скапарротти и руководителем генштаба российской армии Валерием Герасимовым.

Однако там намекнули, что в принципетакая встреча возможна, "о будущем общении (Скапарротти и Герасимова) будет сообщено в необходимое время".

"Россия и НАТО сохраняют линии коммуникации между военными ведомствами, ради большей предсказуемости и прозрачности военных активностей", - пояснили в Объединенном командовании.

Там также напомнили, что Скапарротти и Герасимов уже общались по телефону 14 сентября 2017 года.

"Это демонстрирует обоюдную заинтересованность поддерживать военные линии связи, в соответствии с политикой НАТО в прозрачности и сохранения политического диалога с российским руководством", - подчеркнули в альянсе.

В свою очередь, в пресс-центре штаб-квартиры НАТО подчеркнули, что Альянс не менял стратегию в отношении России.

Там сослались на недавнее заявление Генсека НАТО Йенса Столтенберга о сохранении подхода, согласованного на Варшавском саммите Альянса.

"Мы усилили нашу коллективную безопасность, но остаемся открытыми к диалогу. Мы сохраняем экономические санкции (против РФ). Но мы используем военные линии коммуникации", - говорится в заявлении Генсека.

Как сообщалось, американское издание BuzzFeed опубликовало информацию о якобы запланированной на январь личной встрече Куртиса Скапарротти и Валерия Герасимова. Высшие военные руководители Альянса не общались ни разу с 2014 года.

Европейская правда

Темы: РосcияНАТО
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