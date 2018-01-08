Под Киево-Печерскую Лавру пришли с акцией "против ФСБ"

Активисты националистической организации С14 провели акцию под стенами Киево-Печерской Лавры под лозунгами "ФСБ, вон из Лавры".

Как утверждают активисты, в Лавре расположен "штаб сепаров и фсб-шников", которые отказываются отпевать бойцов АТО и крещенных вне УПЦ МП.

По сообщению участников акции, ситуация под Лаврой была накалена, верующие "бросались, дрались и неадекватно вели себя".

По состоянию на 18:20 акция завершилась.

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Как известно, в Украине инициировали флешмоб #принесикуклу с призывом приносить игрушки под стены храмов УПЦ Московского патриархата (МП) после того, как представители этой церкви отказались отпевать погибшего двухлетнего мальчика, который был крещен в церкви УПЦ Киевского патриархата.

Ребенок погиб 31 декабря, когда 39-летний житель Запорожья решил покончить жизнь самоубийством и выбросился из окна многоэтажки, упав на 2-летнего мальчика.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Лука заявил, что священник, который отказался отпевать погибшего мальчика, действовал согласно церковным канонам. Представители УПЦ МП называют УПЦ КП "раскольниками", поэтому не признают проведенный теми обряд крещения и приобщения человека к церкви.

В Киеве неизвестный мужчина, который вышел из Киево-Печерской лавры во время акции #принесикуклу, мешал журналисту снимать акцию, а священник выбросил одну из кукол от входа.

В Запорожье возле храма Петра и Февронии УПЦ МП двое неизвестных в масках избили людей - участников акции #принесикуклу, которые принесли игрушки к зданию церкви.

Украинская правда